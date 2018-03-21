В Казани вновь пройдут авиагонки мирового уровня

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В этом году Казань примет этап чемпионата мира по самолетному спорту в дисциплине «Авиагонки — формула-1», сообщается на сайте Президента РТ.

Планируется провести чемпионат в августе 2018 года и июле 2019 года.

В июле прошлого года в Казани состоялся этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race Казань 2017. Соревнования по авиагонкам прошли в акватории Казанки в границах моста Миллениум, улицы Сибгата Хакима, Кремлевской дамбы и Кремлевской набережной.

Казань первой из российских городов приняла эти масштабные мировые соревнования.