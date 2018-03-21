Глава Федерации волейбола РФ: Федерация волейбола РТ является одной из ведущих в стране

(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко высоко оценил деятельность республиканской федерации волейбола. Об этом сегодня в начале отчетной конференции Федерации волейбола Республики Татарстан сообщил Председатель Госсовета Татарстана, президент Федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин.

Он зачитал телеграмму Станислава Шевченко в адрес участников сегодняшней конференции. « Федерация волейбола РТ является одной из ведущих федераций в стране. Ваши мужские и женские клубы достойно представляют Россию на международных аренах», - говорится в телеграмме.

По мнению Станислава Шевченко, системная профессиональная работа по подготовке молодых спортсменов, тренеров, судей, развитие детско-юношеского, студенческого, ветеранского волейбола вносит значительный вклад в развитие волейбола в стране.