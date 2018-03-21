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На базе КАМАЗа построили унифицированный моторный подогреватель для самолетов и жилых зданий

21 марта 2018, 15:24

Подогреватель требуется для прогрева двигателей, обогрева кабин летательных аппаратов и иных производственных и жилых объектов.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Гульназ Ойкина). На полноприводном шасси КАМАЗа марки 43501 был построен унифицированный моторный подогреватель УМП-400, который необходим для подогрева двигателей, обогрева кабин летательных аппаратов и иных производственных и жилых объектов, сообщается на сайте avtospravochnaya.com.

Подогреватель работает при температуре воздуха от +10 до -55 градусов, что позволяет подавать атмосферный воздух, подогретый до температуры от + 80 до +115 градусов, со скоростью до 25 м/с к различным подогреваемым объектам.

Имеется возможность автоматически контролировать и поддерживать заданную температуру нагретого воздуха на выходе из подогревателя. Теплопроизводительность данной установки — 407кВт.

Установленная на полноприводном шасси КАМАЗа система позволяет добраться до объектов назначения при самых сложных дорожных и погодных условиях.

Строительством подогревателя занимался официальный дилер ПАО «КАМАЗа» НТЦ «Эврика-Трейд».


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