В Сан-Франциско официально запретили продавать одежду с натуральным мехом

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В Сан-Франциско официально ввели запрет на продажу меха животных, сообщает ТАСС.

Местные власти города единогласно проголосовали за запрет. Постановление вступит в силу со следующего года. Торговцам мехами предоставлено время до 1 января 2020 года для сбыта имеющихся у них запасов одежды и аксессуаров.

Инициаторами запрета выступили несколько правозащитных организаций. Их представители отметили, что ради одежды из меха в мире ежегодно убивается более 50 млн животных.

Торговцы мехами выразили свое несогласие с данным постановлением. По их мнению, наблюдательный совет не должен единолично принимать решения, затрагивающие интересы очень многих людей. Торговцы намерены провести голосование с участием всех жителей города.

Ранее стало известно, что дом Versace будет создавать моду без натурального меха.