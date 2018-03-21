(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В СМИ появились фотографии смертельного ДТП под Томском, унесшего жизни двух человек, сообщает РИА Новости.
Страшное ДТП произошло накануне около четырех часов вечера по местному времени на 157-м километре автомобильной дороги Томск – Колпашево.
По предварительной версии, произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса «КИА» с грузовиком «КАМАЗ». В результате аварии погибли два человека – водители обоих транспортных средств.
Различные травмы получили 12 человек, среди которых девять детей.
В момент столкновения в автобусе находилось 27 человек. Большая часть пассажиров – дети.