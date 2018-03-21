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В СМИ появились фотографии смертельного ДТП под Томском

21 марта 2018, 14:57 , Фото: 70.мвд.рф

В СМИ появились фотографии смертельного ДТП под Томском Авария произошло накануне на 157-м километре автодороги Томск – Колпашево.

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В СМИ появились фотографии смертельного ДТП под Томском, унесшего жизни двух человек, сообщает РИА Новости.

Страшное ДТП произошло накануне около четырех часов вечера по местному времени на 157-м километре автомобильной дороги Томск – Колпашево.

По предварительной версии, произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса «КИА» с грузовиком «КАМАЗ». В результате аварии погибли два человека – водители обоих транспортных средств.

Различные травмы получили 12 человек, среди которых девять детей.

В момент столкновения в автобусе находилось 27 человек. Большая часть пассажиров – дети.

 


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