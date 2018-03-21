Песков: Путин призвал рассмотреть прошение Собчак о помиловании 16 человек

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поручил администрации проработать прошение Ксении Собчак о помиловании 16 человек. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

«Действительно, такой список был Собчак передан Президенту, Президент его принял и поручил своей администрации проработать этот список», — заявил он Песков.

Ранее сообщалось, что бывший кандидат в Президенты России Ксения Собчак на встрече с главой государства передала ему прошение о помиловании 16 человек.