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Экономика и финансы

Расчет пенсий с помощью искусственного интеллекта запустят в 2018 году

21 марта 2018, 15:12

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что первые результаты новой системы расчета пенсий представят после мая.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Новая система расчета пенсий с привлечением искусственного интеллекта будет запущена в пилотном режиме в этом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Пенсионного фонда России (ПФР) Антона Дроздова.

«Новые возможности информационной обработки позволяют полностью исключить влияние человека, в том числе на расчет пенсий в 93 процента. И мы в этом году будем внедрять этот подход и готовы будем показать, как это будет, где-то после мая месяца», — цитирует агентство Дроздова.

Система расчета пенсий с помощью искусственного интеллекта будет называться «База знаний».

Новые возможности информационной обработки данных позволят полностью исключить человеческий фактор из операций расчета, отметил Дроздов. Алгоритм расчета размеров пенсий направлен на прозрачность системы и единство подхода.

Сотрудники ПФР ознакомили с прототипом системы еще в феврале.

«В мае мы планируем сделать опытную эксплуатацию и потом внедрить ее по всей территории Российской Федерации», — сказал Дроздов.


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