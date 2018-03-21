Расчет пенсий с помощью искусственного интеллекта запустят в 2018 году

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Новая система расчета пенсий с привлечением искусственного интеллекта будет запущена в пилотном режиме в этом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Пенсионного фонда России (ПФР) Антона Дроздова.

«Новые возможности информационной обработки позволяют полностью исключить влияние человека, в том числе на расчет пенсий в 93 процента. И мы в этом году будем внедрять этот подход и готовы будем показать, как это будет, где-то после мая месяца», — цитирует агентство Дроздова.

Система расчета пенсий с помощью искусственного интеллекта будет называться «База знаний».

Новые возможности информационной обработки данных позволят полностью исключить человеческий фактор из операций расчета, отметил Дроздов. Алгоритм расчета размеров пенсий направлен на прозрачность системы и единство подхода.

Сотрудники ПФР ознакомили с прототипом системы еще в феврале.

«В мае мы планируем сделать опытную эксплуатацию и потом внедрить ее по всей территории Российской Федерации», — сказал Дроздов.