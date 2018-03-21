Василь Шайхразиев в Швейцарии встретится с татарской общественностью

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Сегодня, 21 марта, заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар «Милли Шура» Василь Шайхразиев совершает рабочий визит в Швейцарию. В рамках поездки состоится встреча с татарской общиной. На встречу с Шайхразиевым придут около двадцати представителей татарской общественности, в разные годы переехавшие в Швейцарию и сегодня работающие в различных отраслях. Также во встрече принимают участие первый заместитель руководителя Всемирного конгресса татар Данис Шакиров. Об этом сообщает пресс-центр Всемирного конгресса татар.

В ходе встречи члены Ассоциации татар и башкир Швейцарии расскажут о своей деятельности и реализованных проектах. Также поднимут вопрос сохранения татарского языка во всем мире.

В настоящее время в Женеве (Швейцария) проживают 150 татар. Почти все они являются представителями новой волны эмаграции. В декабре 2015 года девять активистов из Татарстана и Башкортостана организовали в Швейцарии Ассоциацию татар и башкир Швейцарии «Юлдаш». Руководителем была назначена Регина Щеголева.

В 2016 и 2017 годах ассоциация организовала народный праздник «Сабантуй». В 2016 году праздник проводился без поддержки бюджета. В 2017 году появился первый спонсор. В состав ассоциации вошла официальный торгово-промышленный представитель Татарстана в Швейцарии Гузель Салихова, и она поддержала проект. Большую помощь в проведении праздника оказали Туристско-информационный центр Казани, Центр развития туризма Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан и исполком Всемирного конгресса татар. В результате в 2016 году на Сабантуй собрались 300 участников, а в 2017 пришли около 400.

В апреле 2017 года Ассоциация татар и башкир Швейцарии вошла в состав международной ассоциации татар стран Европейского Союза «Альянс татар Европы». В настоящее время руководитель ассоциации Регина Щеголева занимается разработкой сайта Альянса татар Европы.

В 2018 году ассоциация «Юлдаш» планирует провести несколько мероприятий. Среди них — мастер-класс по татарской кулинарии, литературный вечер, посвященный Равилю Бухараеву, концерт пианиста Рината Курамшина, выставка художника Ирика Мусина. А на 17 июня запланирован Сабантуй, посвященный 80-летию Рудольфа Нуриева.