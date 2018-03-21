Шпажистка из Татарстана завоевала «серебро» на первенстве России

(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Анастасия Левитан). Спортсменка из Татарстана Анастасия Корнеева завоевала «серебро» в соревновании шпажисток на первенстве России среди девушек-юниоров. Турнир проходил в Сочи с 19 по 21 марта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

В четвертьфинале Корнеева обошла соперницу из РСО — Алании со счетом 15:14. В полуфинале татарстанская шпажистка переиграла участницу из Московской области со счетом 15:10.

В финале турнира Анастасия завоевала «серебро», уступив победу Ирине Охотниковой (Самарская область).