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Спорт

Шпажистка из Татарстана завоевала «серебро» на первенстве России

21 марта 2018, 14:48

Анастасия Корнеева уступила победу спортсменке из Самарской области.

(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Анастасия Левитан). Спортсменка из Татарстана Анастасия Корнеева завоевала «серебро» в соревновании шпажисток на первенстве России среди девушек-юниоров. Турнир проходил в Сочи с 19 по 21 марта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

В четвертьфинале Корнеева обошла соперницу из РСО — Алании со счетом 15:14. В полуфинале татарстанская шпажистка переиграла участницу из Московской области со счетом 15:10. 

В финале турнира Анастасия завоевала «серебро», уступив победу Ирине Охотниковой (Самарская область).


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