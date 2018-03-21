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Культура

Казанские танцоры примут участие в Фестивале черлидинга в Чувашии

21 марта 2018, 18:16

В программе состоятся состязания в номинациях: «Чир Спорт», «Брейк-данс», «Акробатический танец», «Акробатическое шоу», «Акробатический этюд» и др.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Лучшие танцевальные коллективы Казани примут участие в открытом Фестивале черлидинга и танца в Чебоксарах 24 марта, сообщает Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики.

В конкурсной программе состоятся состязания в номинациях: «Чир Спорт», «Брейк-данс», «Акробатический танец», «Акробатическое шоу», «Акробатический этюд», «Физкультурно-спортивный танец». Танцоры также сразятся в дисциплинах «Спортивно-эстрадный танец», «Бальный танец», «Авторский проект», «О спорт, ты мир! Танцы народов мира».

В фестивале примут участие более тысячи спортсменов начинающего и профессионального уровня. Помимо Казани в конкурсе примут участие коллективы из Чебоксар, Новочебоксарска, Канаша, Цивильска, поселка Кугеси и села Аликово.


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