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Бразильскому футболисту Роналдиньо исполнилось 38 лет

21 марта 2018, 21:04 , Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Бразильскому футболисту Роналдиньо исполнилось 38 лет В 2004-2005 годах спортсмен был признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Алясев Владимир). Известный бразильский футболист, обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо 21 марта отмечает свой день рождения. Спортсмену исполнилось 38 лет, сообщает портал Sports.ru.

Роналдиньо выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Он играл за бразильские клубы «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Флуминенсе», французский «Пари Сен-Жермен», испанскую «Барселону», итальянский «Милан» и мексиканский «Керетаро».

Футболист дважды становился чемпионом Испании и побеждал в Лиге Чемпионов в составе «Барселоны», выигрывал золотые медали чемпионата Италии с «Миланом».

Роналдиньо — обладатель «Золотого мяча» (2005), вручаемого лучшему футболисту в Европе, а также лучший футболист мира по версии ФИФА 2004 и 2005 годов.

В данный момент спортсмен является послом клуба «Барселона».


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