В РФПЛ обсудили новые правила проведения матчей

(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Анастасия Левитан). На первом плановом заседании 20 марта члены рабочей группы Комитета профессионального футбола обсудили возможность переноса матчей при неблагоприятных погодных условиях и новые правила проведения антидопинговых процедур. Об этом сообщается на официальном сайте российской футбольной премьер-лиги.

В заседании принимали участие представители руководства РФПЛ, футбольной национальной лиги (ФНЛ), представители клубов премьер-лиги, основного вещателя лиги — федерального канала «Матч ТВ» и другие.

Для собравшихся на заседании российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подготовило информацию о правилах прохождения допинг-контроля и профилактики возможных нарушений антидопингового законодательства в футболе. Помимо этого, были высказаны предложения по эффективности взаимодействия с футбольными клубами России. Представители премьер-лиги рассказали о приоритете состояния здоровья футболистов.

На заседании также были предложены поправки в регламентные документы соревнований, которые проводятся под эгидой РФС. Ожидается, что их рассмотрение продолжится на следующих заседаниях Комитета профессионального футбола.