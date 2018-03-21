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Экономика и финансы

Рустама Минниханова пригласили принять участие в телепроекте «Битва за миллиард»

21 марта 2018, 14:30

В шоу российские губернаторы будут бороться за инвестиции для своего региона.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов может принять участие в телепроекте «Битва за миллиард», сообщает РИА Новости.

В проекте, предложенном Агентством стратегических инициатив (АСИ), российские главы регионов будут бороться за один миллиард рублей частных инвестиций.

В рамках телепрограммы губернаторы представят свои проекты и расскажут об инвестиционных возможностях региона. 

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов уже заявил о том, что намерен принять участие в проекте. 

Аналогичное предложение поучаствовать получили главы Новгородской и Ульяновской областей, отметил Алиханов. 


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