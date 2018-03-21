Рустама Минниханова пригласили принять участие в телепроекте «Битва за миллиард»

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов может принять участие в телепроекте «Битва за миллиард», сообщает РИА Новости.
В проекте, предложенном Агентством стратегических инициатив (АСИ), российские главы регионов будут бороться за один миллиард рублей частных инвестиций.
В рамках телепрограммы губернаторы представят свои проекты и расскажут об инвестиционных возможностях региона.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов уже заявил о том, что намерен принять участие в проекте.
Аналогичное предложение поучаствовать получили главы Новгородской и Ульяновской областей, отметил Алиханов.