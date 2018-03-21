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Культура

Набережночелнинский театр кукол представит спектакли на международном фестивале кукольников

21 марта 2018, 15:56

Артисты из Автограда представят на суд зрителей и жюри премьерный спектакль 31-го сезона – «Сказка северного ветра».
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Набережночелнинский государственный театр кукол представит постановку «Сказка северного ветра» на международном фестивале, который проходит в Тамбове, сообщает Минкультуры РТ.

Сегодня на сцене Тамбовского государственного театра кукол состоялась церемония открытия III Международного фестиваля театров кукол «Преданья старины глубокой...»

23 марта в рамках конкурсной программы артисты из Автограда представят на суд зрителей и жюри премьерный спектакль 31-го сезона – «Сказка северного ветра». Постановщиком выступила режиссер Тольяттинского театра кукол Янина Дрейлих.

За четыре дня зрители увидят больше двадцати спектаклей. Помимо кукольников из Челнов, постановки покажут театры Тамбова, Астрахани, Калининграда, Костромы, Липецка, а также артисты из городов Беларуси, Эстонии.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, творческие встречи, презентации книг. Все мероприятия будут посвящены разным направлениям театрального искусства.


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