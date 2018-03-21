Составлен топ-10 стран по количеству болельщиков FIFA-2018

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Составлен топ-10 стран по количеству поданных заявок на оформление паспортов болельщика (FAN ID) Чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минкомсвязи РФ.



Количество заказанных паспортов болельщика предстоящего ЧМ по футболу превышает 350 тысяч. При этом половина FAN ID заказана гражданами иностранных государств. В десятку стран, из которых поступило больше всего заявок на оформление паспортов, вошли Россия, США, Китай, Мексика, Колумбия, Аргентина, Перу, Германия, Бразилия, Египет.

Интересно, что чаще FAN ID заказывают болельщики в возрасте 25–34 лет (37 процентов), меньше всего — в возрасте до 17 лет (9 процентов). 25 процентов заказавших паспорта болельщиков — женщины.

