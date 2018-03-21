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Общество

Мэр Калининграда ушел в отставку

21 марта 2018, 14:26

Ярошук объяснил свой уход тем, что ему предложили занять должность, связанную с Калининградом, на федеральном уровне.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Мэр Калининграда Александр Ярошук заявил о своем увольнении, сообщает РБК.

Ярошук объяснил свой уход тем, что ему предложили занять должность, связанную с Калининградом, на федеральном уровне.

Отставку главы города на заседании городского совета депутатов поддержали 22 из них, один выступил против. На прощание Ярошук поблагодарил свою команду: по его словам, их совместная работа сделала Калининград лучше.

С 2007 года Александр Ярошук был избран главой городского округа, с 29 ноября 2017 года — мэром Калининграда.


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