Мэр Калининграда ушел в отставку

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Мэр Калининграда Александр Ярошук заявил о своем увольнении, сообщает РБК.

Ярошук объяснил свой уход тем, что ему предложили занять должность, связанную с Калининградом, на федеральном уровне.

Отставку главы города на заседании городского совета депутатов поддержали 22 из них, один выступил против. На прощание Ярошук поблагодарил свою команду: по его словам, их совместная работа сделала Калининград лучше.

С 2007 года Александр Ярошук был избран главой городского округа, с 29 ноября 2017 года — мэром Калининграда.