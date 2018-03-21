Ратникова: Международный фестиваль тюркского кино даст импульс развитию киноискусства

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Первый Международный фестиваль тюркского кино даст импульс развитию киноискусства в странах тюркского мира и российских регионах. Об этом заявила сегодня на заседании президиума Ассоциации кино тюркского мира в Доме дружбы народов РТ заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Римма Ратникова поблагодарила членов президиума за выбор Татарстана местом проведения первого фестиваля. Она отметила, что Казань известна международным фестивалем мусульманского кино, который проходит под девизом «Через диалог культур к культуре диалога» с 2005 года.

«Символично, что Международный фестиваль тюркского мира открывается сегодня, когда все тюркские народы отмечают праздник Навруз – начало весны, – сказала зампредседателя Госсовета РТ. – А организаторы кинофорума собрались в Доме дружбы народов Казани, который является родным домом для представителей десятков национальных диаспор, проживающих в нашей республике. Татарстан являет собой пример дружного сообщества 173 национальностей и этнических групп, а Казань известна как место встречи разных культур, народов и религий. И мы по праву гордимся исторически сложившимися традициями толерантности и дружбы народов».

Она подчеркнула, что татарское кино переживает период становления и имеет большое будущее. «Татарстан открыт для сотрудничества, взаимодействия, для новых проектов и фестивалей, – отметила Римма Ратникова. – Мы уверены, что наша республика станет достойным партнером Ассоциации кино тюркского мира, а первый фестиваль даст импульс развитию киноискусства в странах тюркского мира и российских регионах».

От имени организаторов фестиваля выступил генеральный директор Ассоциации кино тюркского мира Мендерес Демир (Турция). Он поблагодарил жителей и руководство Татарстана за гостеприимство и уровень организации праздника.

Азербайджанский кинорежиссер Октай Мир-Касым выразил уверенность, что татарстанский кинематограф займет достойное место в мире киноискусства. Республика, добившаяся выдающихся успехов в экономическом развитии, будет успешной и в кино, добавил он.

Первый Международный фестиваль тюркского кино проходит в Казани с 21 по 25 марта. На нем представлены фильмы Азербайджана, Казахстана, Киргизии, России, Турции, Туркменистана и Узбекистана.