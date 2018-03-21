Украина остановила программу экономического сотрудничества с Россией

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Кабинет министров Украины принял решение прекратить действие программы экономического сотрудничества с Россией на 2011 – 2020 годы, сообщает РИА Новости.
Кабмин поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать Правительство России.
Решение было принято единогласно, без обсуждения, отметил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Программу сотрудничества стороны подписали в 2011 году. Она была призвана углубить режим свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создать интегрированную систему платежно-расчетных операций и обеспечить свободное передвижение граждан.