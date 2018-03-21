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Экономика и финансы

Украина остановила программу экономического сотрудничества с Россией

21 марта 2018, 14:42

Кабмин Украины принял решение свернуть совместную программу на 2011 — 2020 годы.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Кабинет министров Украины принял решение прекратить действие программы экономического сотрудничества с Россией на 2011 – 2020 годы, сообщает РИА Новости.

Кабмин поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать Правительство России.

Решение было принято единогласно, без обсуждения, отметил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Программу сотрудничества стороны подписали в 2011 году. Она была призвана углубить режим свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создать интегрированную систему платежно-расчетных операций и обеспечить свободное передвижение граждан.


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