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За неделю число безработных в Татарстане сократилось на 260 человек

21 марта 2018, 23:02

В службах занятости населения республики зарегистрировано 13 тыс. 17 безработных граждан.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). За неделю число безработных жителей в Татарстане снизилось на 260 человек до 13 тыс. 17 не имеющих работу граждан. Уровень регистрируемой безработицы по республике составляет 0,64 процента от общей численности рабочей силы, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Работодатели заявили в службы занятости населения 37 тыс. 748 вакансий. А это значит, что на каждого безработного приходится около трех вакансий. Только за неделю работодатели предложили 3 тыс. 291 новое вакантное рабочее место.

В период с 13 по 20 марта были признаны безработными 504 татарстанца. 459 человек из них ранее имели работу. 60 жителей Татарстана приобрели статус официально безработных в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников.
 


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