(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В Казани и в шести моногородах Татарстана за неделю снизилось число безработных. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

Согласно данным на 20 марта, в службах занятости столицы Татарстана официально зарегистрировано 3 тыс. 897 безработных граждан, что на 136 человек меньше, чем неделей ранее.

Снижение уровня безработицы наблюдается в Нижнекамске, Набережных Челнах, Зеленодольске, Елабуге, Камских Полянах и Менделеевске. На учете в центрах занятости населения этих моногородов в общей сложности зарегистрировано 37 тыс. 39 человек.

На этой неделе Чистополь стал единственным моногородом Татарстана, в котором увеличилось число безработных жителей, состоящих на учете в центре занятости населения.

