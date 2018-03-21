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Экономика и финансы

ПФР планирует уволить 9 тысяч человек

21 марта 2018, 14:14

Уменьшение численности персонала позволяет снизить расходы на содержание фонда.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Пенсионный фонд России намерен сократить 9 тыс. сотрудников, пишет Коммерсантъ со ссылкой на подготовленные к заседанию правления ПФР материалы.

В данный момент в ПФР насчитывается 109 тыс. сотрудников: к 2020 году это число планируется сократить до 100 тыс. Численность персонала фонд уменьшает с 2013 года: тогда его сотрудниками были 123 тыс. человек. Такие меры позволили на 0,3 процента снизить расходы на содержание ПФР.

Кроме того, прогнозируется увеличение объема страховых взносов на 2,9 процента в 2018 году. Эти взносы пойдут на обеспечение обязательного пенсионного страхования.


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