ПФР планирует уволить 9 тысяч человек

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Пенсионный фонд России намерен сократить 9 тыс. сотрудников, пишет Коммерсантъ со ссылкой на подготовленные к заседанию правления ПФР материалы.

В данный момент в ПФР насчитывается 109 тыс. сотрудников: к 2020 году это число планируется сократить до 100 тыс. Численность персонала фонд уменьшает с 2013 года: тогда его сотрудниками были 123 тыс. человек. Такие меры позволили на 0,3 процента снизить расходы на содержание ПФР.

Кроме того, прогнозируется увеличение объема страховых взносов на 2,9 процента в 2018 году. Эти взносы пойдут на обеспечение обязательного пенсионного страхования.