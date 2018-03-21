«Газпром» построил 75 процентов «Силы Сибири» и 53 процента «Турецкого потока»

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Российская корпорация «Газпром» отчиталась о строительстве газопроводов «Сила Сибири» и «Турецкий поток», пишет «Российская газета».

На данный момент построено 1629,3 км газопровода в Китай «Сила Сибири», то есть 75,5 процента участка. Также «Газпром» завершил строительство 991 км труб (53 процента) «Турецкого потока» в Черном море.

Поставки российского газа Китайской национальной нефтегазовой корпорации начнутся в контрактные сроки — 20 декабря 2019 года.

Развитие сети на Дальнем Востоке позволит организовать газоснабжение российских потребителей в этом регионе и выйти с трубопроводными поставками газа на китайский рынок.