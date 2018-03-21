Исполком Набережных Челнов ищет место для размещения ярмарки в поселке ЗЯБ

(Набережные Челны, 21 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Исполком Набережных Челнов ищет место для ярмарки в поселке ЗЯБ. Об этом сообщил руководитель исполкома города Ринат Абдуллина во время обсуждения концепции парка в поселке ЗЯБ.

По словам Абдуллина, сегодня в городе остро стоит вопрос изменения месторасположения сельскохозяйственных ярмарок. Так как в отдельных случаях они расположены на проезжих частях дорог, что является нарушением действующих ПДД. Прокуратура и ГИБДД настаивают на том, чтобы пятачки для сезонной торговли были перенесены в другие места.

В прошлом году власти уже внесли некоторые коррективы в схему расположения торговых площадок. В частности, площадка для продажи сельхозпродуктов с Сармановского тракта «переехала» на набережную Тукая, в район стадиона «Строитель».

Однако новое место не пользуется популярностью у населения. Покупателям, особенно пожилого возраста, оттуда нелегко вывозить приобретенные продукты, так как место удалено от остановок общественного транспорта, и продавцы жалуются на нехватку посетителей.

Сейчас исполком рассматривает возможность размещения ярморочной площади возле Ледового дворца в поселке ЗЯБ.

«В те дни, когда ярмарки проводиться не будут, площадь можно использовать как парковку для автомобилей», — сообщил Абдуллин.

Однако этот вариант не совсем устроил жителей поселка ЗЯБ. Они выразили озабоченность по поводу того, что ярмарка будет расположена в непосредственной близости от будущего парка. А там, где идет торговля, много машин, сутолока и много мусора, считают они. Жители предложили разместить ярмарку ближе к БСМП, где уже есть заасфальтированная площадка нужных размеров. Абдуллин дал распоряжение главе Комсомольского района Александру Кислову изучить предложение и оценить его жизнеспособность.