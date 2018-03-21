Юрист и заместитель главбуха ДОСААФа в Казани похитили более 11 млн рублей

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В Казани юрист и заместитель главбуха общественной организации похитили свыше 11 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По данным ИА «Татар-информ», речь идет об общественной организации ДОСААФ.

Правоохранители установили, что сперва злоумышленники похитили 1 млн 117 тысяч рублей. Юрист предоставил счета фирм, на которые небольшими суммами бухгалтер переводила часть клиентских платежей.

Затем, уже действуя в одиночку, бухгалтер аналогичным способом похитила 6 миллионов 542 тысячи рублей. Она также перечислила на банковскую карту дочери еще три с половиной миллиона.

По серии хищений средств одной из общественных организаций было возбуждено уголовное дело.

В данный момент заместитель главбуха помещена судом под домашний арест, а ее подельник находится под подпиской о невыезде.

Для возмещения ущерба в процессе расследования были арестованы двухкомнатная квартира, гараж и счета обвиняемых.

Материалы дела переданы на рассмотрение в Вахитовский районный суд Казани.