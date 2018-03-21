Лавров получил на день рождения торт от главы МИД Японии

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Глава МИД Японии Таро Коно подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову на день рождения торт в форме футбольного мяча. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на Telegram-канал МИД России.

«Визит в Токио проходит в день рождения Сергея Лаврова, по этому случаю японский коллега Таро Коно подарил ему торт в виде футбольного мяча», — говорится в сообщении.

Лавров в ответ подарил Коно официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.