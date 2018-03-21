В КНИТУ-КАИ открылась лаборатория систем автоматизированного проектирования

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В КНИТУ-КАИ состоялось открытие совместной с американской компанией Keysight Technologies лаборатории систем автоматизированного проектирования «КАИ-Keysight». Соответствующая информация размещена на сайте Министерства промышленности и торговли РТ.

Лаборатория находится в здании Германо-российского института новых технологий. На ее базе планируется готовить студентов по всем профильным направлениям для высокотехнологичных предприятий — стратегических партнеров КНИТУ-КАИ, проводить научные исследования и разработки в области цифровой экономики.

Компания Keysight Technologies предоставляет для оснащения лаборатории лицензии на 52 рабочих места полнофункционального пакета САПР Keysight EEsof. Эта система обеспечивает разработку радиоэлектронной и инфокоммуникационной аппаратуры. Например, с ее помощью можно провести полномасштабное моделирование или уникальный 3D электромагнитный и температурный анализ.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Алмаз Хусаинов и ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов, а также представители компании Keysight Technologies.