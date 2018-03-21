В Казани состоится этап Кубка России по шахматам имени Нежметдинова

(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Анастасия Левитан). С 22 по 29 марта в Казани пройдет этап Кубка России по шахматам имени Р. Г. Нежметдинова среди девушек и юношей 9, 11, 13 и 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

Всего в соревнованиях примут участие более 360 шахматистов из 15 регионов России. Татарстан будут представлять шахматисты из Альметьевска, Бавлов, Зеленодольска, Кукмора, Набережных Челнов, Нижнекамска, Чистополя, Казани и других городов республики.

Открытие турнира назначено на 22 марта 10.00 утра. Расписание и время игр можно посмотреть на сайте Федерации Шахмат РФ.