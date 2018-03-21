В Казани открывается выставка «Мы игрушку смастерили…»

(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). 22 марта в Национальном музее Татарстана начнет работу выставка традиционной русской игрушки «Мы игрушку смастерили…». В экспозиции будут представлены лучшие работы мастеров России, отражающие быт и культуру крестьян Поволжья, а также деревянные механические игрушки прошлых столетий.

Выставка интересна тем, что на ней представлены не только игрушки, сделанные руками современных мастеров. Это целый этнопроект, отображающий историческую действительность в настоящем времени. Бытовые сцены и праздничные традиции – возможность привлечь интерес к русской национальной культуре. По словам организатора выставки, художественного руководителя Центра русского фольклора Светланы Перваковой, ценность экспозиции в том, что на ней можно увидеть традиционные игрушки. «Это не просто куклы, а целые сценки. Например, в коллекции “Все как у людей. Кукольные сценки из крестьянской жизни” Музея истории Йошкар-Олы можно увидеть набор кукол для игры в свадьбу, устроить кукольное празднование масленицы, святок или поиграть в настоящий покос», – рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» Светлана Первакова.

Новая выставка – современный российский ответ западным Барби с их аксессуарами, домиками, друзьями. Именно в такой, игровой форме можно привлечь интерес даже самых маленьких жителей России к своей культуре и историческим традициям, считают устроители выставки.

В день открытия в Нацмузее состоится концертная программа фольклорных коллективов, небольшая экскурсия для всех желающих. Выставка продлится до 20 апреля.