Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

В Набережных Челнах отремонтируют пять подземных переходов

21 марта 2018, 13:18

Отремонтированные городские подземки накроют защитными навесами.
В Набережных Челнах появится индустриальный парк «Хайер РУС»
В Набережных Челнах с декадой старшего поколения поздравили ветеранов, проходящих реабилитацию
В Набережных Челнах задержан грабитель магазина, избивший кассира
Василь Шайхразиев поздравил челнинцев со Светлым Христовым Воскресением
Автозаводский район Набережных Челнов подвел итоги года

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В Набережных Челнах отремонтируют пять подземных переходов, пишут «Челнинские известия». 

Подземки обновят на проспектах Х.Туфана, Вахитова и Сююмбике. Сооружения будут выполнены с защитными навесами, рассказал первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев.

Навесами накроют также три уже отремонтированных подземных перехода на проспекте Мира. 

Работы планируют начать в мае и завершить до 1 сентября текущего года.

Все индивидуальные предприниматели, которые сегодня торгуют в переходах, после ремонта продолжат работу, их выселять не собираются, говорится в сообщении издания.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter