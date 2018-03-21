(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В Набережных Челнах отремонтируют пять подземных переходов, пишут «Челнинские известия».
Подземки обновят на проспектах Х.Туфана, Вахитова и Сююмбике. Сооружения будут выполнены с защитными навесами, рассказал первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев.
Навесами накроют также три уже отремонтированных подземных перехода на проспекте Мира.
Работы планируют начать в мае и завершить до 1 сентября текущего года.
Все индивидуальные предприниматели, которые сегодня торгуют в переходах, после ремонта продолжат работу, их выселять не собираются, говорится в сообщении издания.