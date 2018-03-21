В Казанском зооботсаду до конца года откроют африканскую часть

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В Казанском зооботаническом саду до конца года откроется первая часть проекта обновления и расширения — «Река Замбези», сообщает мэрия Казани со ссылкой на директора зоопарка Фаниса Нурмухаметова.

В новой части зооботсада «Река Замбези» работы выполнены на 75 процентов. Началось оформление современным материалом — полимерным бетоном и отделка вольеров искусственным камнем, деревом, а также ландшафтные работы внутри вольеров.

Затем начнется реконструкция ныне действующей части и строительство территории «Амазонка» с животными Южной Америки.

Последней в зооботсаду появится третья часть, посвященная Южной Америке. Здесь будут жить жуки, попугаи, капибара и тапир. По предварительным планам, «Южная Америка» разместится на противоположном берегу озера Средний Кабан вдоль улицы Техническая. С нынешней территорией зоопарка ее соединит мост.

За счет двух новых частей, посвященных животным Африки и Южной Америки, территория зооботсада увеличится примерно в три раза.

Концепцию зооботсада разрабатывали в сотрудничестве со специалистами из Чехии.

«Наша цель — убрать все клетки, оставить пространство, чтобы не было ощущения, что животные сидят за решеткой. Концепция прошлых веков устарела, и на повестке дня другая — для животных создается их естественная среда обитания», — объяснил Фанис Нурмухаметов.