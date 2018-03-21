Объявлен прием заявок на конкурс на тему межэтнических и межконфессиональных отношений

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» объявляет конкурс журналистских работ на лучшее освещение темы межэтнических и межконфессиональных отношений, сообщают организаторы.



Конкурс включает в себя номинации: «Лучший телесюжет (телепередача)», «Лучший радиосюжет (радиопередача)», «Лучшая публикация в печатных СМИ», «Лучшая публикация в Интернет-СМИ», «Лучший блог (аккаунт, группа) в социальных сетях».



Победители в каждой номинации получат денежные призы: за первое место – 65 тыс. рублей, за второе место – 51 тыс. рублей.



Цикл работ (не менее трех) принимаются до 29 июля этого года по адресу Казань, Декабристов, д. 2, 6-й этаж, организационный отдел. Работы должны быть созданы в период с 1 августа 2017 года по 20 июля 2018 года.



Подробно ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте «Татмедиа».