Все новости Татарстан Россия

Спорт

В Казани пройдет первенство России по художественной гимнастике

21 марта 2018, 13:04

В соревнованиях примут участие 48 сильнейших команд со всей страны.
Казань примет Всероссийский турнир по художественной гимнастике
Сборная команда РТ по художественной гимнастике просто обречена на успех
В Елабуге пройдет первенство по художественной гимнастике
«Казань и спорт - это одно целое», - уверена Алина Кабаева
Казанская гимнастка стала обладательницей олимпийского «золота» Пекина

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В Казани пройдет первенство России по художественной гимнастике в групповых упражнениях, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту.

Соревнования будут проходить 24-25 марта на базе Центра гимнастики. Первый день будет отдан соревнованиям по многоборью, а во второй состоятся финалы в отдельных его видах.

В первенстве будут участвовать 48 сильнейших команд из 40 регионов России. Татарстан представит сборная команда республики, занявшая в этом году второе место на первенстве ПФО и ставшая победителем всероссийских соревнований «Триумф».


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter