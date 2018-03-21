(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В Казани пройдет первенство России по художественной гимнастике в групповых упражнениях, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту.

Соревнования будут проходить 24-25 марта на базе Центра гимнастики. Первый день будет отдан соревнованиям по многоборью, а во второй состоятся финалы в отдельных его видах.

В первенстве будут участвовать 48 сильнейших команд из 40 регионов России. Татарстан представит сборная команда республики, занявшая в этом году второе место на первенстве ПФО и ставшая победителем всероссийских соревнований «Триумф».