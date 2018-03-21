Болельщики к ЧМ-2018 забронировали более трети мест в бесплатных поездах

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Разработан график движения дополнительных поездов на период проведения чемпионата мира по футболу в России. Болельщикам предложено более 440 тыс. мест в бесплатных поездах. На сегодня уже забронировано более 160 тыс. билетов, что превышает 36 процентов от общего числа мест в поездах. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Для бесплатной перевозки болельщиков назначено 728 рейсов дополнительных поездов по 30 маршрутам. Всего в бесплатной перевозке болельщиков будет задействовано 75 составов поездов или 1 тыс. 176 вагонов.

«Поезда будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагона-ресторана. Планируется задействовать инновационный подвижной состав: двухэтажные вагоны, электропоезда "Ласточка" и скоростные поезда "Стриж". Двухэтажные поезда будут курсировать на направлениях Москва – Самара, Москва – Санкт-Петербург, Москва – Казань, Москва – Адлер, Санкт-Петербург – Москва. Поезда "Ласточка" и "Стриж" будут осуществлять бесплатную перевозку болельщиков на направлении Москва – Нижний Новгород», – говорится в сообщении пресс-службы.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, включая Казань. Ожидается, что самыми востребованными у болельщиков станут направления в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Самару.