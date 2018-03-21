Центробанк ввел временную администрацию в банке однокурсника Путина

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Банк России ввел временную администрацию в «ОФК банке» и наложил мораторий на удовлетворение требований его кредиторов. Соответствующая информация размещена на сайте ЦБ.
Решение связано с неустойчивым финансовым положением банка и наличием угрозы интересам его вкладчиков, отметил регулятор.
Полномочия акционеров и органов управления банка приостановлены.
Агентство по страхованию вкладов выполняет функции временной администрации и в связи со страховым случаем заплатит вкладчикам до 1,4 млн рублей.
«ОФК банк» принадлежал девяти физическим лицам, самый большой пакет акций (25 процентов) — у Николая Егорова, однокурсника Президента России Владимира Путина, партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».