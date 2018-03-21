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В Шадринской школе 13-летняя девочка ранила из пистолета семерых семиклассников

21 марта 2018, 11:59

Инцидент произошел сегодня утром в Курганской области
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 (Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В Шадринской школе 13-летняя девочка ранила из пневматического пистолета семерых семиклассников, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел сегодня утром в Курганской области. По данным агентства, во время перемены девочка совершила из принадлежащего ее отцу пневматического пистолета несколько выстрелов.

Пострадавшие дети отделались синяками и ссадинами, госпитализация никому из них не потребовалась. Пока неизвестно, что подтолкнуло школьницу к этому поступку.

Сейчас расследованием инцидента занимаются прокуроры и следователи.

 


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