В Казани выберут узбекскую красавицу

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Сегодня на площадке Дома дружбы народов пройдет финал III Конкурса красоты и «Краса Узбекистана — 2018». В этом году за звание первой красавицы поборются восемь финалисток. Об этом сообщает ДДнТ.

Финалистками конкурса стали девушки 16 — 24 лет, приехавшие в Казань из Ферганы, Самарканда, Ташкента и других городов Узбекистана. Кроме ценных призов, победительницу ожидает высокая миссия – представлять свою страну на Международном студенческом конкурсе красоты и таланта «Жемчужина мира».

Сегодняшний финал будет состоять из трех испытаний. Девушки должны достойно представить себя и страну в конкурсе «Визитка», ответить на ряд непростых вопросов интеллектуальной викторины, а также представить на суд зрителей свои таланты: творческий номер предполагает песни, танцы. Чтение стихов и, конечно, проявление фантазии. На конкурсе будут подведены итоги народного голосования на приз зрительских симпатий.

