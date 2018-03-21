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Общество

В Казани выберут узбекскую красавицу

21 марта 2018, 12:56

За гран-при конкурса «Краса Узбекистана — 2018» поборются восемь финалисток.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Сегодня на площадке Дома дружбы народов пройдет финал III Конкурса красоты и «Краса Узбекистана — 2018». В этом году за звание первой красавицы поборются восемь финалисток. Об этом сообщает ДДнТ.

Финалистками конкурса стали девушки 16 — 24 лет, приехавшие в Казань из Ферганы, Самарканда, Ташкента и других городов Узбекистана. Кроме ценных призов, победительницу ожидает высокая миссия – представлять свою страну на Международном студенческом конкурсе красоты и таланта «Жемчужина мира».

Сегодняшний финал будет состоять из трех испытаний. Девушки должны достойно представить себя и страну в конкурсе «Визитка», ответить на ряд непростых вопросов интеллектуальной викторины, а также представить на суд зрителей свои таланты: творческий номер предполагает песни, танцы. Чтение стихов и, конечно, проявление фантазии. На конкурсе будут подведены итоги народного голосования на приз зрительских симпатий.
 


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