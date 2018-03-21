Прокурор Набережных Челнов уходит в отпуск с последующим увольнением

(Набережные Челны, 21 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Прокурор Набережных Челнов Александр Евграфов в ближайшую пятницу уходит в отпуск с последующим увольнением, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По словам представителя республиканской прокуратуры, в качестве прокурора города Набережные челны Александр Евграфов отработал два срока по пять лет. 1 апреля наступает предельный срок его пребывания на этой должности, после которого, по закону, глава надзорного органа занимать свой пост больше не может. С этим и связан выход Евграфова в отпуск, который продлится до его следующего назначения.

Как нам стало известно из собственных источников, есть вероятность того, что 51-летний Александр Евграфов получит назначение в одной из соседних республик.