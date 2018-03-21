Кудрин отвел будущему Правительству РФ два года на реформы

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Следующий состав Правительства РФ будет иметь лишь два года для проведения реформ государственного управления, предупреждает глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в своей статье в газете «Коммерсантъ».

«Граждане России ждут реализации поставленных в послании Президента задач: проведение серьезных и назревших изменений в целях улучшения благосостояния граждан, которое возможно только через достижение темпов экономического роста выше среднемировых», — отметил глава ЦСР.

Новая избирательная кампания начнется летом 2020 года, а значит, у будущего Кабмина будет лишь два года на изменения. Это даже не окно возможностей, а форточка, подчеркнул Кудрин.

Нынешная система госуправления неспособна решить задачи, стоящих перед страной. Без ее реформы невозможны никакие «прорывы», считает эксперт.