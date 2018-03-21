(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Сегодня отмечается Международный день Науруз, сообщает РИА Новости.

Науруз – это национальный праздник тюркских народов, один из древнейших праздников в истории человечества. Отмечают его во многих мусульманских странах Западной и Центральной Азии, на Кавказе.

Науруз не является религиозным праздником и больше связан с народной традицией.

В переводе с фарси Науруз означает «новый день» — наступление Нового года по солнечному летоисчислению, который совпадает с весенним равноденствием. Родиной этого праздника считается Хорасан (историческая область в Центральной Азии).

По древнему обычаю, до наступления Науруза люди должны тщательно убирать в домах и вокруг, полностью рассчитаться с долгами. В этот день на праздничный стол выкладывали круглые лепешки из пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, кунжута и бобов. В Науруз готовят кушанья из семи, преимущественно растительных, продуктов, наиболее известным праздничным блюдом является сумаляк — блюдо из пророщенных ростков пшеницы, сообщается на сайте Calend.ru.

В Казани широко отметят Науруз 24 марта. Праздник состоится на Казанском ипподроме. Участники Молодежной ассамблеи народов Татарстана — представители азербайджанцев, афганцев, казахов, кыргызов, башкир и других национальностей — приготовят блюда национальной кухни и представят творческие номера. Лучшие кулинары изготовят плов и шашлык по рецептам разных народов.

Для всех гостей праздника будут работать тематические площадки.

