В филармонии Казани началась большая распродажа билетов на будущий сезон

(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в государственной филармонии им. Г. Тукая открылась ярмарка абонементов. Купить билеты на серию любимых концертов будущего сезона можно по сниженным ценам до 25 марта.

Ярмарка абонементов в филармонии проводится в третий раз. По словам генерального директора Кадима Нуруллина, это делает для казанцев культурные мероприятия более доступными, а самой филармонии возможность определить вкусы и пристрастия современного зрителя. «Не мы изобрели велосипед, я имею в виду подобные ярмарки. Но мы воспользовались этим инструментом в полной мере, и результаты довольно впечатляющи. Так, например, в прошлом году только за первый день ярмарки мы продали абонементов на три миллиона. Важно при этом учесть, что выгода очевидна и для наших посетителей: средняя стоимость таких билетов ниже на 40 — 45 процентов», — рассказал он корреспонденту ИА «Татар-информ».

Ярмарка началась утром 21 марта, и уже с девяти часов в фойе филармонии выстроилась очередь желающих приобрести себе досуг по душе на будущий сезон. Абонементы рассчитаны на 3 — 5 концертов с сентября этого года по май 2019 года. Интересно, что ожидая своей очереди к специалисту, все посетители заняты изучением каталога абонементов. А почитать было что: в этом году общее количество предложений увеличилось на 14 новых абонементов.

Как рассказал Кадим Нуруллин, на первой ярмарке в 2016 году предлагалось всего 12 комплексных программ, в 2017-м — уже 21, а в этом — 35 абонементов (28 вечерних, пользующихся повышенным спросом и 7 — дневных). «И нам есть к чему стремиться, наши коллеги из екатеринбургской филармонии предлагают 44 абонемента. Но нужно понимать, что такой работой они занимаются с 90-х годов прошлого столетия», — сообщил директор.

Татарская филармония воспользовалась инструментом современного маркетинга в культуре сравнительно недавно, когда в 2007 году обрела полноценный концертный зал. Нужно отметить, что к тому времени популярность этой площадки была невелика. «Мы были рады, если в день удавалось продать 5-6 билетов. Для сравнения — только в декабре прошлого года у нас прошло 58 мероприятий, а это иногда и по четыре концерта в день», — отметил Кадим Нуруллин.

Сейчас филармония обладает залом на 600 мест, но ярмарки показывают, что этого недостаточно для полноценного функционирования концертной площадки.

«Вопрос реконструкции филармонии и близлежащего парка прошел все инстанции, цифры согласованы. Осталось только дождаться финансирования. В итоге реконструкции мы сможем увеличить зал на 140 мест. Нужно при этом понимать, чем больше в зале кресел, тем демократичнее будет и цена на билет. Однако и малый зал нам просто необходим, например, для камерных, экспериментальных концертов или выступлений, не требующих звуковой аппаратуры. Кроме того, такой зал даст нам понять, будет ли пользоваться спросом новые проект», — уверен Кадим Нуруллин.

Он рассказал и о социальной миссии филармонии. Принципиально для дирекции — демократичные цены на билеты. Даже на выступления именитых, в том числе зарубежных артистов. Кроме того, каждый коллектив при филармонии имеет свой фестиваль: это и народная музыка, и татарская эстрада, и джазовые концерты. Соответственно и публика приходит самая разная.

«Я давно хожу в филармонию, нам с мужем здесь очень нравится. На ярмарке я собираюсь приобрести три абонемента, как делаю это из года в год: выступление народного оркестра Шутикова, серию концертов „Романтика романса“ и что-нибудь джазовое», — поделился мнением Диляра Беляева. Собеседницу поддержала пенсионерка Татьяна Кузнецова: «У нас тут тоже, как своя ложа. Мы берем на все концерты строго определенные, „свои“ места. Очень удобно. Кроме того, скидки дают возможность купить сразу несколько программ. Я, например, к Шутикову и романсам прикуплю поэтические вечера Александра Филипенко и Аллы Демидовой».

Ярмарка продлится по 25 марта включительно, но нужно помнить, что 5-6 наиболее доступных и популярных абонементов заканчиваются уже в ее первые дни.