На КАМАЗе обсудили эксплуатацию двигателей Cummins

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). На КАМАЗе прошла первая рабочая встреча с дилерами по вопросам эксплуатации двигателей КАМАЗ и Cummins в гарантийный и постгарантийный периоды. Соответствующая информация размещена на сайте компании.

Одной из главных тем встречи стало производство газовых двигателей. Стороны наметили совместные мероприятия завода двигателей с Научно-техническим центром и департаментом качества по совершенствованию технических характеристик.

Дилеры отметили экономичность, экологичность и надежность газового мотора. Кроме того, они подчеркнули конкурентоспособность газовых двигателей КАМАЗа на фоне аналогичной продукции мировых производителей.

Гостям показали новое оборудование для производства рядных двигателей Р6 и провели презентацию выпускаемой продукции.

Дилеры положительно встретили модернизацию завода, введение в эксплуатацию новых линий, функционирование «Петель качества» и инспекционный контроль.

В мероприятии принял участие директор завода двигателей Сергей Снарский, директор по качеству ПАО «КАМАЗ» Антон Сарайкин, представители Научно-технического центра, Торгово-финансовой компании «КАМАЗ», Технологической службы «КАМАЗа» и других подразделений.

Следующая встреча с дилерами и поставщиками деталей состоится в июне текущего года.