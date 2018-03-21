Мощная база для производства неигрового кино появится в России

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский во время рабочей встречи с режиссером-документалистом Сергеем Мирошниченко поддержал создание Центра документального кино. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам министра культуры, создание подобного центра поспособствует развитию отечественной документалистики. По задумке Мирошниченко, Центр документального кино будет создан наподобие «Союзмультфильма». Центр объединит кинематографистов, создав мощную базу для производства неигрового кино. Однако это не значит, что все режиссеры и продюсеры, которые создают документальные ленты, будут подчиняться единому центру.

Режиссер также отметил, что с помощью центра планируется вырастить новое поколение, дать им будущее, а государство будет своего рода «гарантом».