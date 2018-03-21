В Казани открылся Международный фестиваль тюркского кино

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Сегодня, 21 марта, в столице Татарстана, на площадке кинотеатра «Мир» стартовал I Международный фестиваль тюркского кино, сообщает Минкультуры РТ.

Сеансы фильмов будут транслироваться в кинотеатре «Мир», а в Доме Дружбы народов пройдут творческие встречи с кинематографистами разных стран. В рамках первого дня будут показаны татарстанская картина «Бибинур» Юрия Фетинга и турецкая «Красная косынка» Атифа Йылмаза.

В кинофоруме примут участие кинематографисты России, Турции, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана и Туркменистана.

Фестиваль инициирован в 2017 году Ассоциацией кино тюркского мира. Каждый год фестиваль будет проходит в разных странах, чтобы киноленты увидело как можно больше целевой аудитории.



На фестивале не будет победителей и наград. Главная цель, по признанию мировых кинематографистов, полные залы на показах фильмов.



Фестиваль в Казани продлится до 25 марта. Подробное расписание сеансов можно посмотреть в газете «События».