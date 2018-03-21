В Госдуме не поддержали предложение приравнять сожительство к браку

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В Госдуме не поддержали законопроект о приравнивании сожительства в течение пяти лет к официальному браку.

Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на агентство городских новостей «Москва».

«Предложенные признаки фактических брачных отношений размыты, неясно из текста проекта, кто и с какого именно момента установит факт наличия фактических брачных отношений (суд, нотариус, другие государственные органы и лица)», — говорится в заключении комитета нижней палаты российского парламента по государственному строительству и законодательству.

Документ не устанавливает форму и содержание договора о режиме совместной собственности, что раскритиковали в комитете.

В январе в Госдуму внесли законопроект, который предлагает ввести в Семейный кодекс России понятие «фактические брачные отношения».