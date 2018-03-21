В Лондоне супруги заподозрили 21-летнюю няню в колдовстве и сожгли ее

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В пригороде Лондона супруги из Франции заподозрили 21-летнюю няню своих детей в колдовстве и сожгли ее, сообщили «Известия».

Соседи французской пары увидели у них во дворе огромный костер и почувствовали запах горелого мяса. Тогда они обратились в полицию. Правоохранители нашли останки девушки под слоем пепла в саду.

По информации издания, супруги считали, что няня украла бриллиантовое ожерелье и занималась черной магией. Сперва они держали ее в заложниках, избивали, пытали и морили голодом, а потом сожгли на костре.