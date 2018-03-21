Продюсер Максим Фадеев похудел на 42 кг на особой системе

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Продюсер Максим Фадеев рассказал, что похудел на 42 килограмма и планирует еще сбросить вес. Об этом артист рассказал во время прямого эфира в Instagram`e.
Фадеев поделился подробностями. Так, он рассказал, что у него был очень большой вес, и с этим невозможно стало жить. В итоге он придумал свою систему похудания.
«Я придумал свою систему похудения, сейчас все это веду на себе. Как вы видите, результаты налицо. Когда я все доделаю, то, естественно, поделюсь этим», – рассказал музыкант.
Также представитель шоу-бизнеса рассказал, что когда он избавиться от лишних килограммов, то кардинально поменяет имидж. Сначала он намерен распрощаться с растительностью на лице. «Несколько лет назад я сказал, что обязательно сбрею бороду, как похудею», – объяснил он.
Ранее Фадеев рассказал, как относится к певице Ольге Бузовой.
Для всех, кто делает миксы и пишет качественную музыку, есть новость. На данный момент я активно занимаюсь поиском аранжировщиков, которые делают по-настоящему крутую музыку. Поскольку многие из вас просят материалы для того, чтобы сделать ремикс на MALFA - SO LONG, я создал свой телеграм-канал, где уже опубликовал ремикс пак 🖖🏾 Считайте, это и есть первое тестовое задание для того, кто хочет попасть в нашу команду. Там же я указал свою личную почту, которую проверяю постоянно. Скидывайте на неё свои миксы и демки - лучшие опубликую в телеграме. Ссылка в био!