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Экономика и финансы

Бальзам «Бугульма» начнут поставлять в Китай

21 марта 2018, 10:48

Татарстанская алкогольная компания запустит продажи в южных провинциях КНР.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В 2018 году «Татспиртпром» намерен начать поставку алкоголя собственных брендов в южные провинции Китая — Шандунь и Гуанчжоу. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Компания планирует не только расширить географию, но и дополнить ассортимент поставляемой в Китай продукции легендарным бальзамом «Бугульма».

Крупнейший производитель алкоголя уже поставляет водку брендов «Ханская», «Тундра» и «Русская валюта» в семь северных провинций. «Татспиртпром» поставляет алкоголь собственных брендов в 17 стран, включая США, Корею, Германию и Японию.


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