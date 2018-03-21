Бальзам «Бугульма» начнут поставлять в Китай

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В 2018 году «Татспиртпром» намерен начать поставку алкоголя собственных брендов в южные провинции Китая — Шандунь и Гуанчжоу. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Компания планирует не только расширить географию, но и дополнить ассортимент поставляемой в Китай продукции легендарным бальзамом «Бугульма».

Крупнейший производитель алкоголя уже поставляет водку брендов «Ханская», «Тундра» и «Русская валюта» в семь северных провинций. «Татспиртпром» поставляет алкоголь собственных брендов в 17 стран, включая США, Корею, Германию и Японию.