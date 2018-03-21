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Экономика и финансы

Правительство Оренбургской области планирует субсидировать полеты до Казани

21 марта 2018, 10:58

Максимальная стоимость авиарейса составит 3,7 тыс. рублей.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Правительство Оренбургской области планирует субсидировать авиарейс до Казани для уменьшения его стоимости. Соответствующая информация размещена на сайте регионального издания Урал56.Ру.

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подписал постановление о порядке предоставлений субсидий по региональным маршрутам воздушных авиаперевозок.

Теперь стоимость авиарейса от Оренбурга до Казани составит 3,7 тыс. рублей.

Авиаперевозчики получат субсидии из регионального и федерального бюджетов. Власти возместят предприятиям половину расходов. 

Предельный размер субсидий на полеты в Казань составляет 74 тыс. рублей.


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