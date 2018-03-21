Правительство Оренбургской области планирует субсидировать полеты до Казани

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Правительство Оренбургской области планирует субсидировать авиарейс до Казани для уменьшения его стоимости. Соответствующая информация размещена на сайте регионального издания Урал56.Ру.
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подписал постановление о порядке предоставлений субсидий по региональным маршрутам воздушных авиаперевозок.
Теперь стоимость авиарейса от Оренбурга до Казани составит 3,7 тыс. рублей.
Авиаперевозчики получат субсидии из регионального и федерального бюджетов. Власти возместят предприятиям половину расходов.
Предельный размер субсидий на полеты в Казань составляет 74 тыс. рублей.