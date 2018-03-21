HeadHunter проведет пресс-конференцию на тему «Профессии будущего Поволжья»

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Завтра, 22 марта, в 9.00 в ГРК «Ривьера» состоится пресс-конференция на тему «Профессии будущего Поволжья», приуроченная к открытию третьего HR-саммита Поволжья. Эксперты поделятся свежей информацией о профессиях и рекрутменте будущего.

В мероприятии примут участие директор филиала HeadHunter в Казани Альбина Султанова, директор по электронной коммерции, руководитель направления международных проектов HeadHunter (г. Москва) Андрей Облов, директор департамента HR-автоматизаций HeadHunter (г. Москва) Марина Хадина и начальник управления по работе с персоналом Самарского отделения № 6991 ПАО «Сбербанк» Наталья Ильина.

После пресс-конференции Вас ждет церемония открытия «HR-саммита Поволжья 2018».

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