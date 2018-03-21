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Общество

На дорогах РТ временно ограничат движение грузовиков

21 марта 2018, 10:42

Транспортные средства приостановят движение по республиканским дорогам из-за неблагоприятных погодных условий.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Кабинет министров Татарстана постановил временно ограничить движение грузовиков по дорогам республики. Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства РТ.

Ограничения устанавливаются, чтобы предотвратить снижение несущей способности дорог при неблагоприятных природно-климатических условиях.

С 15 апреля по 14 мая 2018 года будет ограничено движение машин с грузом или без груза с массой, приходящейся на ось транспортного средства, более шести тонн.

С 20 мая по 31 августа текущего года перевозки тяжеловесных грузов будут приостановлены при температуре воздуха свыше 32 градусов. 

На дорогах будут установлены специальные дорожные знаки, напоминающие об ограничениях движения.


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